Théâtre en vacances!, 19 avril 2021-19 avril 2021, Terrasson-Lavilledieu.

Théâtre en vacances! 2021-04-19 – 2021-04-23

Terrasson-Lavilledieu Dordogne Terrasson-Lavilledieu

Stage de Théâtre pour les jeunes et adolescents de 7 à 12 ans du lundi au vendredi, 14h à 15h30 et de 12 à 17 ans du lundi au vendredi 16h à 17h30 animé par J.M Siaussat

Cet atelier est destiné à initier les jeunes à la comédie théâtrale . II sera constitué d’exercices ludiques pour prendre confiance en soi et en la scène

Coût du stage : 95€

Stage improvisation pour adulte destiné à vous initier à l’art de l’improvisation à travers la transmission de techniques animé par Nacerdine Messaoudi du lundi au vendredi 18h30 -20h30 spectacle le samedi soir.

Cou du stage 135€.

Pour ces trois stages nombre de places limité – inscription/Réservation obligatoire : 05 53 50 37 56

