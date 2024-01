Théâtre En toute simplicité Foyer culturel Saint-Chamassy, samedi 17 février 2024.

Théâtre En toute simplicité Foyer culturel Saint-Chamassy Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 20:30:00

fin : 2024-02-17

La Compagnie Humaine propose une pièce de théâtre : « en toute simplicité », histoire humoristico-politique de la langue française, de et par Remy Boiron. Un seul comédien…mais une quinzaine de personnages tendres, drôles et attachants. Primé au « Devos d’Or ». Joué au Festival d’Avignon.

La Compagnie Humaine propose une pièce de théâtre : « en toute simplicité », histoire humoristico-politique de la langue française, de et par Remy Boiron. Un seul comédien…mais une quinzaine de personnages tendres, drôles et attachants. Primé au « Devos d’Or ». Joué au Festival d’Avignon.

EUR.

Foyer culturel Bourg

Saint-Chamassy 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-10 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère