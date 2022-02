Théâtre « En route Kaddish » Saint-Valery-en-Caux, 22 mars 2022, Saint-Valery-en-Caux.

Théâtre « En route Kaddish » Rue de la Grâce de Dieu Rayon vert Saint-Valery-en-Caux

2022-03-22 – 2022-03-22 Rue de la Grâce de Dieu Rayon vert

Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime Saint-Valery-en-Caux

Compagnie Lieux-Dits

Entrelaçant fiction et réalité, David Geselson s’empare de l’histoire du héros de la famille, son grand-père Yehouda Ben Porat. Puis, avec ingéniosité, intelligence, il glisse vers un terrain plus politique, plus profond, le conflit israélo-palestien, en confrontant ses idéaux à ceux de son aïeul.

« Parti de Lituanie en 1934 pour s’installer en Palestine, Yehouda a traversé les étapes de la construction de l’État d’Israël, de l’idéal du Kibboutz en passant par la Nakba, a parcouru l’Europe d’après la Shoah en tant que soldat dans la Brigade Juive de l’armée anglaise puis dirigé et fondé l’Institut de recherche sur l’histoire d’Israël, « Yad Ben Tsvi », à partir de 1971. Il est mort à l’été 2009, au moment où je me séparais d’une femme et fuyais pour le Japon. C’est là, dans les inconnus de Tokyo, que je vais le recroiser et débuter la reconquête de mon histoire familiale. Nous sommes deux, Yehouda et moi, à nous raconter. Un homme dont l’idéal, la création de l’état d’Israël, est devenu un cauchemar, et un jeune homme qui hérite d’une histoire impossible à porter sans la ranimer, la mettre en doute, la faire sienne » DAVID GESELSON

A 20h au rayon vert

DURÉE 1h30

TARIFS B : 8 à 19€

Public : 14 ans +

Rue de la Grâce de Dieu Rayon vert Saint-Valery-en-Caux

