Concert de la Sté Cécile sous le signe du Rock !! Théatre en Rond SASSENAGE Catégorie d’Évènement: Sassenage Concert de la Sté Cécile sous le signe du Rock !! Théatre en Rond SASSENAGE, 25 novembre 2023, SASSENAGE. Concert de la Sté Cécile sous le signe du Rock !! Samedi 25 novembre, 18h00 Théatre en Rond Venez fêter la Sainte Cécile avec l’Echo des Cuves de Sassenage et l’Harmonie Gaston Baudry de Meylan.

Cette année est placée sous le signe du rock et du baroque !! Venez découvrir le résultat de ce savoureux mélange le samedi 25 novembre à 18h au Théâtre en Rond de Sassenage (6 rue François Gerin). Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

Informations :

06 71 62 82 42

harmonie.echodescuves@gmail.com Théatre en Rond 4 rue François Gérin , 38360 SASSENAGE SASSENAGE [{« link »: « mailto:harmonie.echodescuves@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T18:00:00+01:00 – 2023-11-25T20:00:00+01:00

2023-11-25T18:00:00+01:00 – 2023-11-25T20:00:00+01:00 Détails Catégorie d’Évènement: Sassenage Autres Lieu Théatre en Rond Adresse 4 rue François Gérin , 38360 SASSENAGE Ville SASSENAGE Lieu Ville Théatre en Rond SASSENAGE latitude longitude 45.207846;5.659798

Théatre en Rond SASSENAGE https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sassenage/