Théâtre en pleine air: Truculentus à Amboise Amboise, 21 juillet 2022, Amboise.

Théâtre en pleine air: Truculentus à Amboise Amboise

2022-07-21 – 2022-07-23

Amboise Indre-et-Loire

Adaptation et mise en scène : Jean Marc Doron.

Trois rivaux sont épris d’une même courtisane: un paysan, un citadin et un militaire étranger. La belle, pour attraper le militaire se dit la mère d’un enfant… Un esclave brutal, coléreux veut empêcher qu’on ravisse l’épargne de son maître, mais il est dompté à son tour. Arrive le militaire qui, pour la naissance de l’enfant, prodigue les largesses. Enfin le père de la jeune mère violée par le citadin apprend tout le secret : d’un commun accord, l’offenseur devient époux, et il retrouve son enfant chez la courtisane, qui se console avec les deux autres.

Sur réservation

tdnuit@wanadoo.fr +33 2 47 30 49 52

Amboise

