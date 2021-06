Audierne Audierne Audierne, Finistère Théâtre en plein-air : « Une laborieuse entreprise » Audierne Audierne Catégories d’évènement: Audierne

Finistère

Théâtre en plein-air : « Une laborieuse entreprise » Audierne, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Audierne. Théâtre en plein-air : « Une laborieuse entreprise » 2021-07-24 20:30:00 – 2021-07-24 22:00:00 Rue Jean-Jacques Rousseau Les Capucins,

Audierne Finistère Comédie acide de Hanokh Levin. Mélange d’humour féroce sur 30 ans de la vie d’un couple. Spectacle joué en plein-air dans la prairie des Capucins par la compagnie du Théâtre du Miroir. theatredumiroir@yahoo.fr http://www.theatredumiroir.com/ Comédie acide de Hanokh Levin. Mélange d’humour féroce sur 30 ans de la vie d’un couple. Spectacle joué en plein-air dans la prairie des Capucins par la compagnie du Théâtre du Miroir. dernière mise à jour : 2021-06-17 par

Détails Catégories d’évènement: Audierne, Finistère Autres Lieu Audierne Adresse Rue Jean-Jacques Rousseau Les Capucins, Ville Audierne lieuville 48.01854#-4.53731