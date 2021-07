Théâtre en plein air : « Projet XVII – Baudelaire » Autre lieu, 20 juillet 2021-20 juillet 2021, Genève.

Théâtre en plein air : « Projet XVII – Baudelaire »

Autre lieu, le mardi 20 juillet à 20:00

Ce spectacle invite à l’ivresse : celle des sens, de la poésie, mais également à l’enivrement créatif, qui permet à tout un chacun de ne pas demeurer simple spectateur, mais d’agir créativement, en vue de ré-enchanter le monde. Une invitation à l’acte poétique, soutenue par un univers sonore semblable à un velours sombre. Découvrir un poète essentiel sous un crépuscule nouveau, c’est ce que vous proposent Guillaume Pi et Michael Borcard dans Projet XVII : Baudelaire. Leur choix de textes issus des Fleurs du Mal et des Petits poèmes en prose sera rythmé d’une part par la voix profonde du premier et par la riche palette électroacoustique du second. Avec Guillaume Pi (adaptation, jeu et dramaturgie) et Michael Borcard (compositioin et musique)

Gratuit (réservation conseillée)

Autre lieu Genève Genève



