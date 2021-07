Genève Autre lieu Genève Théâtre en plein air : « Niemandsland » Autre lieu Genève Catégorie d’évènement: Genève

Une femme nous adresse la parole : Vous avez Dieu en France ? Elle apprend le français, dialogue avec Verlaine, lui offre son amour, se prend pour Edith Piaf, mais n’arrive pas à se « sortir » des culottes de sa grand-mère et de ses valeurs suisses. Maladroite et clownesque, elle tient, en bonne Suisse, sa promesse. Elle va quitter sa langue maternelle. Une contestation de l’identité, des codes sociaux, de la capacité d’adaptation, des héritages culturels, de l’intégration du point de vue de la langue. Une réflexion sur l’importance des mots et ses répercussions physiques.

De et avec Deborah Weber.

