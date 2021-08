THEATRE EN PLEIN AIR Mougins village, 11 août 2021, Mougins.

Mougins village, le mercredi 11 août à 21:00

Mercredi 11 août, à 21 h, Le théâtre du Verseau de Cannes présente “La Femme du Boulanger” d’après le film de Marcel Pagnol lui-même adapté d’un épisode du roman “Jean le bleu’ de Giono. Le pitch : Séduite par un berger, Aurélie, la femme du boulanger, s’enfuit avec son amant. Le pauvre homme, Aimable Castanier, se laisse aller au désespoir et n’a plus la force de faire le pain. Son drame devient alors celui de tous les habitants du village, qui, catastrophés à l’idée de manquer de pain, vont s’unir pour ramener l’infidèle à son mari. Ainsi, s’étale devant nous, toute la galerie des personnages traditionnels d’un petit village de Provence : le curé en conflit perpétuel avec l’instituteur, les commères, jalouses de la beauté de la Boulangère, qui jacassent comme des pies, le marquis qui fait passer ses jeunes maitresses pour ses nièces et les chasseurs piliers de comptoir. Sans oublier Aimable, le boulanger, pur et généreux, heureux d’offrir aux villageois un pain succulent. La départ de la belle boulangère déchaîne les passions : la cruauté des villageois transparait et les scènes d’anthologie se succèdent. Comment oublier la fameuse séquence du boulanger qui réprimande sa chatte Pomponette, chaque mot visant en fait, l’infidèle Aurélie, revenue honteuse de son escapade amoureuse. Cette séquence fait partie de l’anthologie des plus belles scènes du cinéma mondial et du théâtre Français.

Entrée libre, nombre de places assises limité. Présentation obligatoire d’un pass sanitaire, soit un test PCR ou antigénique négatif de moins de 48h, soit un certificat de rétablissement à la covid ainsi qu’une pièce d’identité. Masque obligatoire.

Mougins village 39 Place des Patriotes, 06250 Mougins Mougins Saint-Basile Alpes-Maritimes



