Vienne Vienne Isère, Vienne Théâtre en plein air : les Racontailles de Dante Vienne Vienne Catégories d’évènement: Isère

Vienne

Théâtre en plein air : les Racontailles de Dante Vienne, 11 août 2021, Vienne. Théâtre en plein air : les Racontailles de Dante 2021-08-11 17:30:00 17:30:00 – 2021-08-11 19:30:00 19:30:00 Cour du roi Boson 44 rue Boson

Vienne Isère EUR 15 15 Nous vous donnons rendez-vous au 14e siècle, dans la Divine Comédie de Dante ! Ce spectacle en plein coeur de Vienne, à la Cour du roi Boson vous permettra de revoir vos cours d’Histoire… De manière humoristique ! dernière mise à jour : 2021-07-30 par

Détails Catégories d’évènement: Isère, Vienne Autres Lieu Vienne Adresse Cour du roi Boson 44 rue Boson Ville Vienne lieuville 45.52243#4.87169