Lovée dans sa solitude nacrée, l’huître ne demandait rien à personne. Aucune revendication ne venait troubler sa mystérieuse existence. Sa vie sexuelle était molle et sans surprise. Mais vous savez ce que c’est… la vie, le hasard, le destin. Le jour où un grain de sable au goût musqué se glisse sous la coquille du fruit de la mer au tranquille célibat, l’histoire s’affole et dérive dans les eaux troubles du plaisir iodé de la chair.

Gratuit (réservation conseillée)

Création érotico-délirante et véridique sur la vie sexuelle des mollusques et des crustacés de et avec Colette Migné. Autre lieu Genève Genève

