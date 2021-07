Paris Mairie du 11e arrondissement Paris Théâtre en plein air : L’Analphabète Mairie du 11e arrondissement Paris Catégorie d’évènement: Paris

Théâtre en plein air : L’Analphabète Mairie du 11e arrondissement, 17 août 2021-17 août 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mardi 17 août 2021

de 19h à 20h

gratuit

Pendant l’été, les spectacles en plein air organisés par la Mairie du 11e sont de retour dans le 11e arrondissement ! L’Analphabète est le premier récit autobiographique d’Agota Kristof. En 1956, elle fuit la Hongrie envahie par les Russes pour gagner, par la forêt, l’Autriche puis la Suisse. L’auteure narre le désarroi de se retrouver, adulte, à nouveau analphabète, dans l’incapacité de lire et de comprendre cette nouvelle langue, inconnue et ennemie. Texte d’Agota Kristof – 1h. Interprété par Catherine Salviat (sociétaire honoraire de la Comédie Française).

En partenariat avec l’Artistic théâtre.

Le programme étant susceptible d’évoluer sur les dates et les lieux, nous vous invitons à vérifier régulièrement la mise à jour de ces informations.

9 : Voltaire (24m) 9 : Charonne (530m)

L’Analphabète, Catherine Salviat (crédits : Marion Duhamel)

