Théâtre en plein air : « Guggen Prose » Autre lieu, 17 août 2021-17 août 2021, Genève.

Théâtre en plein air : « Guggen Prose »

du mardi 17 août au mercredi 18 août à Autre lieu

Elle est comédienne, il est musicien. Ensemble ils choisissent d’emmener les spectateur.trice.s en marge des salles de spectacle et de s’installer en plein air. En terrain sauvage. Guggen Prose est une création constituée de textes d’auteur.trice.s jurassien.ne.s, des plus célèbres aux plus obscurs. La composition musicale et la scénographie s’articulent sobrement autour d’un banjo, d’une grosse caisse de fanfare et d’un harmonium. Guggen Prose veut aller à la rencontre des gens là où le langage poétique se mêle à celui de la nature, où se révèlent racines et ivresses enterrées. Interprétation : Laurence Maître, Félicien Donzé / Mise en scène : Alain Borek, Laurence Maître, Félicien Donzé / Composition musciale : Félicien Donzé / Création lumière et son : Harold Weber / Régie : Julien Dick / Scénographie : Nicole Gredy / Textes : Daniel De Roulet, Francis Giauque, Françoise Matthey, Rose-Marie Pagnard, Jean-Paul Pellaton, Werner Renfer, Bernadette Richard, Jean-Pierre Rochat, Tristan Solier, Alexandre Voisard / Un spectacle de COMPAGNIE PROVISOIRE / Co-production : Théâtre du Jura, fOrum culture

Gratuit (réservation conseillée)

Elle est comédienne, il est musicien. Ensemble ils vous proposent de (re)découvrir des textes d’auteur.trice.s jurassien.ne.s, des plus célèbres aux plus obscurs.

Autre lieu Genève Genève



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-17T20:00:00 2021-08-17T21:00:00;2021-08-18T20:00:00 2021-08-18T21:00:00