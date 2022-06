THÉATRE EN PLEIN AIR CENDRILLON, 15 juillet 2022, .

THÉATRE EN PLEIN AIR CENDRILLON



2022-07-15 – 2022-07-15

Représentation théâtrale avec le Théâtre Populaire Vallée de l’Hérault

Un conte moderne qui revisite le conte de cendrillon…Sandra est une jeune fille qui a beaucoup d’imagination et à qui il arrive un grand malheur : la mort de sa mère. Elle entend « qu’elle ne doit jamais cesser de penser à sa mère plus de cinq minutes, sans quoi elle mourrait en vrai ». Ces paroles bouleversent la vie de Sandra, qui dorénavant cherche à contrôler le temps, et ses pensées. « Plus question de divaguer ». Même quand son père, qui doit se remarier, l’emmène vivre avec une femme tyrannique et ses filles fainéantes et détestables. Jusqu’au jour où un bal organisé en l’honneur de l’anniversaire du prince, bouleverse la vie de Sandra.

