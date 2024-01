Janvier sur les Planches Théâtre en Miettes Bègles, mercredi 17 janvier 2024.

Janvier sur les Planches Un événement artistique et culturel pluridisciplinaire au cœur de la Ville de Bègles 17 – 27 janvier Théâtre en Miettes Entrée libre, Entrée payante ou participation aux frais selon le lieu d’accueil et le spectacle.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-17T15:00:00+01:00 – 2024-01-17T17:00:00+01:00

Fin : 2024-01-27T17:00:00+01:00 – 2024-01-27T22:00:00+01:00

La compagnie de danse Entresols association loi 1901 implantée sur la commune de Bègles et professionnelle du spectacle vivant, a imaginé une collaboration avec le Théâtre en Miettes, Le Cinéma La Lanterne et Chapitô, autour de la première édition d’un festival pluridisciplinaire. Un événement artistique et culturel transversal, qui mettra en lumière la danse, le théâtre, la musique, la poésie, la chanson, le cinéma… sur la commune de Bègles.

Dans l’objectif de favoriser les rencontres et contribuer au renforcement des liens sociaux, la compagnie Entresols a souhaité inviter d’autres acteurs associatifs, des artistes désireux de tester de nouveaux projets, des artistes en herbe, habitants de la commune et alentours, à s’impliquer, eux aussi, en tant qu’acteurs et à participer à l’événement.

Cette première édition, intitulée Janvier sur les Planches, aura lieu du 17 au 27 janvier 2024. Elle aura pour fil rouge, l’un des plus récents projets de la compagnie Entresols, autour de la danse et de la chanson : Les Récitals Dansés, avec les spectacles Amour Amour, Un Air à danser et un Ciné Danse, accueillis au Théâtre en Miettes, au Cinéma La Lanterne et à Chapitô (séances tout public et scolaires).

Le Théâtre en Miettes ouvrira également ses portes à l’expression et à l’expérimentation artistique au cours de deux soirées et un après-midi qui seront consacrés à des moments d’expression libre et de Méli-Mélo artistiques, les Cabarets de Curiosités.

Le public pourra y découvrir une performance dansée de la Cie Tchaka, quelques chansons dansées par les danseurs en herbe de la Cie Entresols, des expériences musicales et poétiques de jeunes artistes, deux performances théâtrales, de l’humour avec la Théâtrerie, les impromptus philo de la section théâtre de l’Amicale Laïque de Bègles, des chansons avec les Jougadous et autres, de la danse sur talons, le Labo‘Sax de l’association Saxalf… mais aussi deux spectacles invités : un concert piano voix, À Faire Poésie, interprété par Hélie-Rose Dalmay et du théâtre jeune public, l’Aquarelle Diabolique de la compagnie Iqonapia.

Enfin, les enfants des périscolaires et des ALSH Sembat et Gambetta présenteront un flashmob, nouvelle version dansée de la célèbre Carioca.

Entrée libre, Entrée payante ou participation aux frais selon le lieu d’accueil et le spectacle.

Téléchargez le programme complet en pdf

Théâtre en Miettes 2 rue du Prêche 33130 Bègles Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://1drv.ms/b/s!AndCpAgOQT5MvBZP9yJhu2gTjhLo?e=QtrkCF »}, {« type »: « email », « value »: « contact@theatreenmiettes.fr »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cinemalalanterne.fr »}, {« type »: « email », « value »: « chapito@mairie-begles.fr »}, {« type »: « email », « value »: « contact@entresols.fr »}] [{« link »: « https://www.mairie-begles.fr/app/uploads/2024/01/Programme-Janvier-sur-les-planches-a-Begles-.pdf »}]

Spectacles Ciné danse

© Zoé Dalmay – Cie Entresols