Appel à participation pour l’évènement – Janvier sur les planches – Jeudi 28 septembre, 18h30 Théâtre en Miettes Merci de confirmer votre participation à cette réunion

La compagnie Entresols et le Théâtre en Miettes, tous deux acteurs associatifs de la commune de Bègles et professionnels du spectacle vivant, ont imaginé une collaboration autour de la première édition d’un festival pluridisciplinaire, événement artistique et culturel transversal, qui mettra en lumière la danse, le théâtre, la musique, la poésie, la chanson, le cinéma… sur la commune de Bègles.

Au-delà de la question culturelle et artistique, l’objectif est de contribuer au renforcement des liens sociaux en invitant les habitants de la commune, les acteurs associatifs, culturels et sociaux, mais aussi les écoles et les services de la ville, à s’impliquer, eux aussi, en tant qu’acteurs, en tant que lieux d’accueil, à proposer des actions et à participer à l’événement.

Cette première édition, intitulée Janvier sur les Planches, aura lieu en janvier 2024. Elle aura pour fil rouge, l’un des plus récents projets de la Cie Entresols, autour de la danse et de la chanson : Les Récitals Dansés.

Vous êtes acteur associatif, culturel, artiste amateur ou professionnel, vous résidez et/ou déployez votre activité sur la commune de Bègles, vous souhaitez mettre en lumière votre pratique, votre lieu, contribuer à la vie culturelle de la commune, en participant à un événement local autour de la danse, de la chanson, du théâtre, du cinéma…

Nous vous invitons à nous contacter, à nous faire part de vos propositions, de vos envies et possibilités de coopération en termes de ressources artistiques, lieu d’accueil d’événements spectaculaires et autres…

Théâtre en Miettes 2 rue du Prêche 33130 Bègles Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine contact@entresols.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-28T18:30:00+02:00 – 2023-09-28T19:30:00+02:00

danse musique