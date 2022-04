Théâtre en Mai 2022 Dijon, 19 mai 2022, Dijon.

Théâtre en Mai 2022 Théâtre du Parvis Saint-Jean et divers lieux Centre ville Dijon

2022-05-19 – 2022-05-29 Théâtre du Parvis Saint-Jean et divers lieux Centre ville

Dijon Côte-d’Or

EDITO

“C’est avec une grande émotion que je vous accueille et vous attends avec toute l’équipe du TDB pour cette édition de Théâtre en mai 2022. Après avoir fondé ma Compagnie à Dijon il y a plus de dix ans, été associée au TDB durant six saisons, j’en suis aujourd’hui la nouvelle directrice. Je suis infiniment heureuse que Théâtre en mai soit le premier acte artistique du nouveau projet du TDB. Ce festival est un magnifique héritage des directions qui m’ont précédée et j’ai à cœur de le préserver et de le faire évoluer. Je sais combien celui-ci est précieux pour les équipes artistiques et pour les spectateur·rice·s de Dijon et d’ailleurs. C’est un temps de réjouissance et de découvertes unique, de partage et de convivialité entre les artistes et les spectateur·rice·s. Un poumon nécessaire face à l’asphyxie de l’époque. Théâtre en mai arrive et pousse les portes du printemps, annonçant je l’espère : la joie, la légèreté des retrouvailles, la nécessité de la culture partagée après tant de privations. Je souhaite que le festival soit à l’image des grandes lignes de forces du nouveau projet du TDB qui place en son cœur les écritures contemporaines dans toutes leurs diversités : langages plastiques, chorégraphiques, textuels. Il est pour moi essentiel de présenter le travail de metteur·euse·s en scène et d’auteur·rice·s vivant·e·s qui racontent des histoires du présent. Celles qui nous aident à traverser l’époque, à la comprendre, à réfléchir nos identités. Comment faire un théâtre nécessaire, urgent ? Un théâtre qui nous renforce, qui arme la pensée et la joie.

Ce festival est singulier car il sonne le coup d’envoi du nouveau projet du TDB élaboré et pensé avec Claire Guièze, nouvelle directrice adjointe, et Kevin Keiss, auteur associé au projet de la direction. Il nous semblait essentiel que ce premier rendez-vous soit l’occasion de vous présenter les artistes associé·e·s, metteur·euse·s en scène et auteur·rice·s à travers leurs créations et des temps de rencontres privilégiés (le Bal Littéraire où vous serez invité·e·s à danser et des chroniques dans Radio en mai). Théâtre en Mai sera un festival aux frontières renouvelées, qui rayonnera dans la ville et dans l’espace public où vous pourrez découvrir des artistes venu·e·s de France et du monde, des spectacles aux écritures pluridisciplinaires.

Le festival gardera également l’une de ses spécificités insufflée par Benoît Lambert et Sophie Chesne que nous saluons : l’émergence. C’est un Théâtre en mai ouvert sur Dijon et sur le monde que nous souhaitons. Un monde dont les frontières politiques, géographiques, sensibles, virtuelles sont sans cesse à recomposer. Car nous sommes convaincu·e·s que le théâtre porte en lui des puissances de réinvention pour accompagner nos existences, nos destins, nos avenirs.

Bienvenue à toutes et tous pour cette édition 2022 !”

Retrouvez le programme complet sur : https://www.tdb-cdn.com/la-saison/theatre-en-mai-festival/theatre-en-mai

infostheatre@tdb-cdn.com +33 3 80 30 12 12 https://www.tdb-cdn.com/la-saison/theatre-en-mai-festival/theatre-en-mai

