THEATRE EN GOETHE – Le Vieux Roi en son Exil Goethe-Institut Paris, 10 novembre 2021, Paris.

Goethe-Institut Paris, le mercredi 10 novembre à 20:00

August, parfois, ne reconnaît plus son fils Arno, comme il ne reconnaît plus les lieux ni ne sait plus qui est vivant ou mort – et Arno ne reconnaît plus son père, de plus en plus exilé dans le monde étrange de la démence. Refusant de le résumer à son statut de malade, Arno enquête sur le mystère qu’est devenu August et, retissant sa relation avec lui, réhabilite un être apparemment en déclin dans toute son humanité et sa grandeur. Avec Le vieux roi en son exil, l’auteur autrichien Arno Geiger signe un texte remarquable sur un sujet sensible, dans une langue d’une grande élégance. La mise en scène minimaliste de Pauline Masson esquisse magistralement l’espace métaphorique entre le père et le fils : la maison d’enfance, construite en papier, dont l’histoire et le souvenir s’effacent lentement, dont les feuilles deviennent de plus en plus vierges, laisse émerger à la fin sa charpente insoupçonnée et – contre tout attente – intacte. Pauline Masson – Compagnie la Santé des Contrastes D’après le roman d’Arno Geiger © 2011 Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG, München Traduction française d’Olivier Le Lay © Éditions Gallimard pour la traduction

Entrée libre

Goethe-Institut Paris 17 avenue d'Iéna 75116 Paris



