Loire-Atlantique La pièce de théâtre « En finir avec les arbres » raconte la trajectoire de deux femmes, confrontées à une tragédie, deux chemins emprunts d’amour, d’espoir et d’un immense désir de vivre. Cette pièce à reçu le prix d’écriture théâtrale de la Presqu’île Guérandaise en 2021.

Interprétée par : Stéphanie Noël, Anne Sée et Sarah Auvray.

Interprétée par : Stéphanie Noël, Anne Sée et Sarah Auvray.

Mise en scène : Marc Marchand Public ados/adultes. comitelectureassociatif@gmail.com +33 6 25 61 42 72 https://ecrituretheatrale.wordpress.com/

