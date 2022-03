Théâtre en Famille “Les Précieuses ridicules” Tonneins, 24 mai 2022, Tonneins.

Théâtre en Famille “Les Précieuses ridicules” Théâtre de Verdure – Jardin Public Place Zoppola Tonneins

2022-05-24 20:30:00 – 2022-05-24 21:50:00 Théâtre de Verdure – Jardin Public Place Zoppola

Tonneins Lot-et-Garonne

8 8 EUR “Les Précieuses ridicules”, théâtre d’après Molière.

La Compagnie A fait revivre «Les Précieuses ridicules», une satire de la société d’apparence du 17ème siècle… résolument moderne !

– C’est l’histoire de deux gentilshommes, La Grange et Du Croisy, raillés, humiliés, puis éconduits avec mépris par deux jeunes bourgeoises provinciales, Cathos et Magdelon, qui leur étaient promises dans un mariage arrangé…

– Véritable spectacle tout public, reprenant tous les ingrédients de la farce, corrosive et drôle, cette comédie jouée en costumes et sur tréteaux nous fait replonger dans la pure tradition du théâtre de Molière.

– Tout Public à partir de 11 ans.

– Durée : 1h20.

– Tarif B.

– Mise en scène et direction musicale Pierrot Corpel.

Théâtre de Verdure – Jardin Public Place Zoppola Tonneins

