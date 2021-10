Théâtre en faille: Une lune entre deux maisons Morlaix, 25 novembre 2021, Morlaix.

Théâtre en faille: Une lune entre deux maisons 2021-11-25 – 2021-11-25 Théâtre du Pays de Morlaix 27 Rue de Brest

Morlaix Finistère Morlaix

Dès 3 ans

Pièce fondatrice du théâtre québécois pour la petite enfance, cette fable poétique écrite par Suzanne Lebeau, aborde l’ouverture à l’autre et au monde.

Plume et Taciturne, assises devant leurs deux maisons, racontent leur rencontre. Plume est vive, bavarde, enjouée. Taciturne, elle, parle peu mais elle observe, écoute. Sa passion c’est la musique. Comme les tout-petits, elles découvrent le monde, le temps. Ce temps qui passe du jour à la nuit et qui transforme tout : les bruits, les ombres… Les deux jeunes filles drôles et attachantes se découvrent l’une l’autre, dans leurs peurs les plus intimes. Elles apprennent à se découvrir, à apprivoiser leurs différences et à devenir amies.

contact@tpmx.fr +33 2 98 15 22 77 http://www.theatre-du-pays-de-morlaix.fr/

