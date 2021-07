Théâtre en citadelle, Les bastions de Blaye : Quai des longitudes Blaye, 21 août 2021, Blaye.

Théâtre en citadelle, Les bastions de Blaye : Quai des longitudes 2021-08-21 21:00:00 – 2021-08-21 22:20:00 Citadelle de Blaye Château des Rudel

Blaye Gironde Blaye

12 14 EUR La Compagnie Imagine présente ce spectacle sur l’histoire des capitaines au long cours qui ont habité le long de l’estuaire à la fin du XIXème siècle. Ce projet émane de la découverte de carnets de bords des capitaines Landard et Grimard de Gauriac et des anecdotes relatées dans le village depuis plus d’un siècle.

C’est un projet qui met en avant la richesse de la vie portuaire de cette époque, l’engagement de ces hommes au péril de leurs vies, l’exotisme, la fascination du voyage et la puissance des éléments face à l’homme. La marine marchande, prémices de la mondialisation !

Le spectacle s’articule en plusieurs tableaux, le tout formant une grande épopée : du maritime au terrestre, de la cale du navire à la voûte céleste, du lointain au local. Une galerie de personnages nous racontera la vie à bord du navire, l’attente de ceux qui restent à terre, la puissance des éléments… un voyage

La Compagnie Imagine présente ce spectacle sur l’histoire des capitaines au long cours qui ont habité le long de l’estuaire à la fin du XIXème siècle. Ce projet émane de la découverte de carnets de bords des capitaines Landard et Grimard de Gauriac et des anecdotes relatées dans le village depuis plus d’un siècle.

C’est un projet qui met en avant la richesse de la vie portuaire de cette époque, l’engagement de ces hommes au péril de leurs vies, l’exotisme, la fascination du voyage et la puissance des éléments face à l’homme. La marine marchande, prémices de la mondialisation !

Le spectacle s’articule en plusieurs tableaux, le tout formant une grande épopée : du maritime au terrestre, de la cale du navire à la voûte céleste, du lointain au local. Une galerie de personnages nous racontera la vie à bord du navire, l’attente de ceux qui restent à terre, la puissance des éléments… un voyage

+33 5 57 42 12 09

La Compagnie Imagine présente ce spectacle sur l’histoire des capitaines au long cours qui ont habité le long de l’estuaire à la fin du XIXème siècle. Ce projet émane de la découverte de carnets de bords des capitaines Landard et Grimard de Gauriac et des anecdotes relatées dans le village depuis plus d’un siècle.

C’est un projet qui met en avant la richesse de la vie portuaire de cette époque, l’engagement de ces hommes au péril de leurs vies, l’exotisme, la fascination du voyage et la puissance des éléments face à l’homme. La marine marchande, prémices de la mondialisation !

Le spectacle s’articule en plusieurs tableaux, le tout formant une grande épopée : du maritime au terrestre, de la cale du navire à la voûte céleste, du lointain au local. Une galerie de personnages nous racontera la vie à bord du navire, l’attente de ceux qui restent à terre, la puissance des éléments… un voyage

cie imagine

dernière mise à jour : 2021-07-26 par OT Blaye