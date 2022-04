THÉÂTRE EN CAISSE Verdun Verdun Catégories d’évènement: Meuse

Verdun

THÉÂTRE EN CAISSE Verdun, 18 juin 2022, Verdun. THÉÂTRE EN CAISSE Eglise Jeanne d’Arc 6 place Georges Guerin Verdun

2022-06-18 20:30:00 20:30:00 – 2022-06-18 22:30:00 22:30:00 Eglise Jeanne d’Arc 6 place Georges Guerin

Verdun Meuse 10 EUR PIECE DE THEATRE – Toutes les recettes iront au profit de l’Ukraine COMEDIE DE 1H30 SUR LE QUOTIDIEN D6 PERSONNAGES AU SEIN DE LEUR VESTIAIRE

D’UN SUPREMARCHE “LE JOLYMARKET”. En partenariat avec la CAGV et le Lion’s Club de Verdun

Réservation sur : https://www.helloasso.com/associations/les-tavuleurs/evenements/en-caisse +33 6 07 57 58 90 https://www.helloasso.com/associations/les-tavuleurs/evenements/en-caisse © Les Tavuleurs

Eglise Jeanne d’Arc 6 place Georges Guerin Verdun

dernière mise à jour : 2022-04-27 par

Détails Catégories d’évènement: Meuse, Verdun Autres Lieu Verdun Adresse Eglise Jeanne d'Arc 6 place Georges Guerin Ville Verdun lieuville Eglise Jeanne d'Arc 6 place Georges Guerin Verdun Departement Meuse

Verdun Verdun Meuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/verdun/

THÉÂTRE EN CAISSE Verdun 2022-06-18 was last modified: by THÉÂTRE EN CAISSE Verdun Verdun 18 juin 2022 Meuse verdun

Verdun Meuse