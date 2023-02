Théâtre en breton – Troupe de théâtre Strollad Forst Fouen – « Me n’in ket da Baris ! » Espace sportif de Croas Ver Combrit Combrit Catégories d’Évènement: Combrit

Finistere Combrit La troupe de théâtre Strollad Forst Fouen, branche de l’association Dorn ha Dorn de la Forêt-Fouesnant sera sur la scène de l’espace sportif de Croas-Ver « Me n’in ket da Baris ! » (Moi, je n’irai pas à Paris ! »). La pièce raconte le désir d’émancipation de Léna, jeune femme qui souhaite quitter la ferme familiale et devenir une parisienne en rejoignant son amoureux Tugdual à Paris. Elle demande à son père, veuf, de venir aussi vivre à Paris avec eux… Pour celui-ci, hors de question de quitter sa ferme, ses animaux, son jardin. Il s’en suivra des bouleversements dans tout l’entourage de ces deux personnes et de nombreux rebondissements. Participation libre. mairie@combrit-saintemarine.fr +33 2 98 56 33 14 Espace sportif de Croas Ver 2 Rue du Stade Combrit

