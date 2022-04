Théâtre en breton : The Canterbury Tales

Théâtre en breton : The Canterbury Tales

2022-04-28 – 2022-04-28 THE CANTERBURY TALES

THÉÂTRE EN BRETON

JEUDI 28 AVRIL | 20H00

AMPHI

CIE MADARJEU La compagnie de théâtre Strollad Madarjeu s’empare des contes de Geoffrey Chaucer, écrivain et poète anglais du XIVe siècle, et nous offre une farce déjantée sur fond de musique baroque et médiévale. Geoffrey Chaucer n’est ni vraiment vivant, ni vraiment mort. Il y a 620 ans, en concoctant une potion contre la peste noire, quatre alchimistes (proches du grand auteur) découvrirent « le secret de la vie éternelle ». Mais après en avoir bu plusieurs verres, il n’en resta pas suffisamment pour redonner totalement vie à Geoffrey… Depuis ce jour, ils sillonnent villes et villages pour jouer les contes du poète. En réalité, ils tentent surtout de sortir Geoffrey Chaucer de cet étrange coma. Y parviendront-ils enfin ? Durée : 1h15 Tout public contact@glenmor.bzh +33 2 98 99 37 50 THE CANTERBURY TALES

