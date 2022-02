Théâtre en breton Salle Tournemine Landivisiau Catégories d’évènement: Finistère

Théâtre en breton par la troupe Strollad Landi LES SAYNETES Klañv e plas un all Alors que Gireg s’apprête à aller travailler, le facteur passe lui remettre une lettre de sa « dousig koant » Katell. Celle-ci est en congé et lui propose de venir passer la journée à la plage. Mais, il doit aller travailler ! Comment faire ? Et voilà qu’arrive son copain Jobig. Aussitôt celui-ci accepte de le remplacer et de faire le malade à sa place. Ils choisissent l’opton rage de dents. Gireg s’en va se promener, Jobig reste seul dans la maison de Gireg. Jobig pensait ne pas être dérangé de toute la journée mais cela ne se passera pas vraiment ainsi ! Pas facile de faire le malade et de mentir à la place d’un autre ! Ar rejim Le régime, tout pour le régime, même le dimanche alors qu’on a faim. Le régime ne sera pas toujours suivi 2 nouvelles pièces, chanteurs et conteurs Salle Tournemine Place des Halles 29400 Landivisiau Landivisiau Finistère

