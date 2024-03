Théâtre en breton Plateau des Quatre Vents Lorient, mardi 26 mars 2024.

Théâtre en breton Ahu ar Bugel Mougn par la troupe Ar Vro Bagan Mardi 26 mars, 18h00 Plateau des Quatre Vents 6 euros. Tout public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-26T18:00:00+01:00 – 2024-03-26T20:00:00+01:00

Fin : 2024-03-26T18:00:00+01:00 – 2024-03-26T20:00:00+01:00

Notre histoire se déroule il y a environ 20 000 ans, en pleine préhistoire. Ahu est un adolescent né manchot et vit quelque part en Armorique au sein d’une tribu de chasseurs l’ayant recueilli. Trouver sa place n’est pas chose facile ; son seul bras valide ne lui permet ni d’aller chasser, ni de combattre comme les autres garçons de la tribu… Avec l’aide de sa mère et grâce au Grand-Esprit, il saura gagner le respect et l’estime de tous.

Plateau des Quatre Vents 2 rue Professeur Maze, 56100 Lorient Lorient 56100 Calvin Morbihan Bretagne https://emglevbroanoriant.bzh/spip.php?article2376

Théâtre en breton

libre