THEATRE – EN AVANT SCENE : Saison 2022 Saint-Symphorien-des-Bois, 5 mars 2022, Saint-Symphorien-des-Bois.

THEATRE – EN AVANT SCENE : Saison 2022 Saint-Symphorien-des-Bois

2022-03-05 – 2022-03-19

Saint-Symphorien-des-Bois Saône-et-Loire Saint-Symphorien-des-Bois

3 3 EUR APRES DEUX ANS, LA TROUPE EN AVANT SCENE EST DE RETOUR !

Au programme :

– « Les Potins », une création originale de notre groupe de jeunes : petits et grands potins ont la vie dure au bar « le Sensfrein » mais quand les vamps s’en mêlent, attention aux malentendus !!!

– « Le Grand Déballage », de Rudy BEAUCHARD-HERAULT : Un meurtre a eu lieu dans le village, un témoin anonyme a vu le coupable se rendre dans la salle de spectacle, où se joue une pièce se déroulant au temps de l’empire romain. Le commissariat local après avoir interrompu la séance et bouclé la salle, va mener l’enquête en direct devant les spectateurs, en employant des méthodes très particulières… Les témoignages vont permettre de révéler les secrets et les mœurs des habitants et de nombreux rebondissements vont compliquer le déroulement de l’enquête jusqu’au dénouement final, pour le moins inattendu.

https://www.billetweb.fr/en-avant-scene

APRES DEUX ANS, LA TROUPE EN AVANT SCENE EST DE RETOUR !

Au programme :

– « Les Potins », une création originale de notre groupe de jeunes : petits et grands potins ont la vie dure au bar « le Sensfrein » mais quand les vamps s’en mêlent, attention aux malentendus !!!

– « Le Grand Déballage », de Rudy BEAUCHARD-HERAULT : Un meurtre a eu lieu dans le village, un témoin anonyme a vu le coupable se rendre dans la salle de spectacle, où se joue une pièce se déroulant au temps de l’empire romain. Le commissariat local après avoir interrompu la séance et bouclé la salle, va mener l’enquête en direct devant les spectateurs, en employant des méthodes très particulières… Les témoignages vont permettre de révéler les secrets et les mœurs des habitants et de nombreux rebondissements vont compliquer le déroulement de l’enquête jusqu’au dénouement final, pour le moins inattendu.

Saint-Symphorien-des-Bois

dernière mise à jour : 2022-02-10 par