Théâtre : En attendant le déluge Le Havre

Seine-Maritime

Théâtre : En attendant le déluge Le Havre, 16 mars 2022, Le Havre. Théâtre : En attendant le déluge Le Havre

2022-03-16 – 2022-03-16

Le Havre Seine-Maritime Théâtre des Furies / David Fauvel et Mérédic Legros Comme si l’on pouvait s’abriter du déluge avec un K-Way® L’apocalypse est annoncée. Quelques personnages, hypothétiques gardiens d’une mémoire collective, se calfeutrent dans un hangar encombré de cartons et autres témoins des sons de l’humanité. Et pour résister à l’inexorable déluge, ils n’ont d’autre protection qu’un dérisoire K-Way®… Le Théâtre des Furies, adopte une forme de spectacle sans parole, physique et intense, met en scène une implacable et cruelle mécanique du dérèglement. Le spectateur assiste, tel un entomologiste, à l’agitation de ce groupe en train de disparaître, à la somme de ces solitudes inquiètes qui se croisent sans se réchauffer. Chacun échafaude des stratégies censées le préserver du désastre alors que le piège se referme sur la communauté. Une allégorie sans concession d’un système qui se prend les pieds dans sa propre catastrophe climatique. A partir de 15 ans

Durée : 1h20

