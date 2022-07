Théâtre En attendant la Psy Yssingeaux Yssingeaux Catégories d’évènement: Haute-Loire

Yssingeaux

Théâtre En attendant la Psy Yssingeaux, 8 juillet 2022, Yssingeaux. Théâtre En attendant la Psy

Yssingeaux Haute-Loire

2022-07-08 – 2022-07-08 Yssingeaux

Haute-Loire L’atelier ThéThé de l’association Spirale’43 vous présente sa pièce « en attendant la psy ».

Elle sera suivie d’un temps d’échange avec les membres de l’association ainsi qu’avec les comédiens +33 6 81 88 57 13 Yssingeaux

dernière mise à jour : 2022-06-30 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Yssingeaux Autres Lieu Yssingeaux Adresse Yssingeaux Haute-Loire Ville Yssingeaux lieuville Yssingeaux Departement Haute-Loire

Yssingeaux Yssingeaux Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/yssingeaux/

Théâtre En attendant la Psy Yssingeaux 2022-07-08 was last modified: by Théâtre En attendant la Psy Yssingeaux Yssingeaux 8 juillet 2022 Yssingeaux, Haute-Loire

Yssingeaux Haute-Loire