Théâtre en anglais Centre Charles Marchisio au Chambon-sur-Lignon (43), 15 août 2021-15 août 2021, Arthez-d'Armagnac.

Théâtre en anglais

du dimanche 15 août au samedi 21 août à Centre Charles Marchisio au Chambon-sur-Lignon (43)

Découverte et imprégnation de la langue et de la civilisation anglaise en appui des apprentissages scolaires en fin d’école élémentaire CM2 et au collège ( 6ème, 5ème, 4ème). Pour cela des ateliers de théâtre en anglais seront organisés. Ils seront conduits par une comédienne professionnelle spécialisée dans ce type d’ntervention. Par ailleurs, tout au long de la journée, les enfants seront invités à échanger le plus possible en anglais entre eux et avec les personnes présentes au centre ( présence d’animateurs bilingues ou maîtrisant bien l’anglais). Des activités de pleine nature et de découverte de l’environnement compléteront l’emploi du temps, pour profiter du cadre naturel. Tout au long de ce séjour, la découverte de la vie en collectivité, le vivre ensemble, le respect mutuel, l’organisation démocrative et participative, les démarches éco-citoyennes seront privilégiés.

Départ de Roussillon. 59 euros/jour.

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Centre Charles Marchisio au Chambon-sur-Lignon (43) 1245 route des Eyres Arthez-d’Armagnac Landes



