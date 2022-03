Théâtre en alsacien Gertwiller Gertwiller Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Gertwiller

Théâtre en alsacien Gertwiller, 26 mars 2022, Gertwiller. Théâtre en alsacien Gertwiller

2022-03-26 20:15:00 – 2022-03-26 23:30:00

Gertwiller Bas-Rhin Gertwiller EUR Soirée théâtrale en dialecte !

La troupe des « D’Beschebaribuehn » de Bischoffsheim vous interprètera « D’r Xavier werd ersetzt ».

Buvette et petite restauration vous seront proposées sur place. Soirée théâtrale en dialecte +33 6 45 93 43 86 Soirée théâtrale en dialecte !

La troupe des « D’Beschebaribuehn » de Bischoffsheim vous interprètera « D’r Xavier werd ersetzt ».

Buvette et petite restauration vous seront proposées sur place. Gertwiller

dernière mise à jour : 2022-03-04 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Gertwiller Autres Lieu Gertwiller Adresse Ville Gertwiller lieuville Gertwiller Departement Bas-Rhin

Gertwiller Gertwiller Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gertwiller/

Théâtre en alsacien Gertwiller 2022-03-26 was last modified: by Théâtre en alsacien Gertwiller Gertwiller 26 mars 2022 Bas-Rhin Gertwiller

Gertwiller Bas-Rhin