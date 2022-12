Théâtre en alsacien Baldenheim Baldenheim Baldenheim Catégories d’évènement: Baldenheim

Bas-Rhin

Théâtre en alsacien 3 rue du Château Baldenheim Bas-Rhin

2023-01-28 20:00:00

Bas-Rhin Baldenheim EUR L’amicale des Sapeurs-Pompiers de Baldenheim vous convie à sa traditionnelle soirée théâtrale en alsacien. En première partie, un sketch de J. Halbwachs « Fer d’Clara ésch àlles Klar » puis la comédie en 3 actes de B. Gombold « S’gedachtniss loch », présentés par la troupe « Illhisemer Elsasser Theater ». Buvette, petite restauration et pâtisseries sur place. Venez vous divertir lors d’une soirée théâtrale en alsacien avec un sketch en première partie puis une comédie en 3 actes +33 6 30 17 59 05 Baldenheim

