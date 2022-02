THEATRE « EMILE ET ANGELE, CORRESPONDANCE » A GETIGNE Gétigné Gétigné Catégories d’évènement: Gétigné

Gétigné Loire-Atlantique Gétigné 8 6 EUR Angèle, onze ans, parisienne. Émile, même âge, québécois. Exercice imposé par leurs maîtresses, ces deux-là créent une drôle de correspondance. L’océan qui les sépare n’endigue pas leur flot d’écrits. De cette relation surgiront mille jeux et une découverte de leurs univers réciproques.

