Théâtre | “Elle(s)” Saint-Marcellin Saint-Marcellin Catégories d’évènement: Isère

Saint-Marcellin

Théâtre | “Elle(s)” Saint-Marcellin, 15 mai 2022, Saint-Marcellin. Théâtre | “Elle(s)” Mélilot Théâtre 38 bis avenue de la Saulaie Saint-Marcellin

2022-05-15 – 2022-05-15 Mélilot Théâtre 38 bis avenue de la Saulaie

Saint-Marcellin Isère Saint-Marcellin EUR Femme battante, sensible, forte ou émouvante.

Elle(s) est un effeuillage poétique. contact@melilot-theatre.fr +33 6 82 53 83 94 http://melilot.cdutheatre.fr/ Mélilot Théâtre 38 bis avenue de la Saulaie Saint-Marcellin

dernière mise à jour : 2022-02-10 par

Détails Catégories d’évènement: Isère, Saint-Marcellin Autres Lieu Saint-Marcellin Adresse Mélilot Théâtre 38 bis avenue de la Saulaie Ville Saint-Marcellin lieuville Mélilot Théâtre 38 bis avenue de la Saulaie Saint-Marcellin Departement Isère

Saint-Marcellin Saint-Marcellin Isère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-marcellin/

Théâtre | “Elle(s)” Saint-Marcellin 2022-05-15 was last modified: by Théâtre | “Elle(s)” Saint-Marcellin Saint-Marcellin 15 mai 2022 Isère Saint-Marcellin

Saint-Marcellin Isère