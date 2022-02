Théâtre | Elle & Moi Kergrist-Moëlou, 27 mars 2022, Kergrist-Moëlou.

Théâtre | Elle & Moi Kergrist-Moëlou

2022-03-27 – 2022-03-27

Kergrist-Moëlou Côtes d’Armor Kergrist-Moëlou

Création Théâtrale d’enseignants de l’EMDTKB.

Elle & Moi est une pièce écrite par Aline Touseau. Une histoire d’amitié, une histoire de vies, une histoire de lien profond.

Comédiennes : Aline Touseau et Gwénaële Le Doussal

Musicien : François Verguet

Mise en scène : Aline Touseau et Gwénaële Le Doussal

Création Lumières et regard extérieur : Brice Taillandier

À 17h à la salle Lein Roch. Tarifs 7€ / 4€ moins de 26 ans.

Org. Ecole de Musique, Danse et Théâtre du Kreiz Breizh

Création Théâtrale d’enseignants de l’EMDTKB.

Elle & Moi est une pièce écrite par Aline Touseau. Une histoire d’amitié, une histoire de vies, une histoire de lien profond.

Comédiennes : Aline Touseau et Gwénaële Le Doussal

Musicien : François Verguet

Mise en scène : Aline Touseau et Gwénaële Le Doussal

Création Lumières et regard extérieur : Brice Taillandier

À 17h à la salle Lein Roch. Tarifs 7€ / 4€ moins de 26 ans.

Org. Ecole de Musique, Danse et Théâtre du Kreiz Breizh

Kergrist-Moëlou

dernière mise à jour : 2022-02-24 par