THEATRE : ELLE EST OU MAMIE ? REMPLACE PAR LE SPECTACLE MOI 2021-10-17 18:00:00 18:00:00 – 2021-10-17 salle de spectacle du Plateau de la Justice Avenue Kennedy
Épinal Vosges 17.9 EUR

Épinal Vosges 17.9 EUR Moi, un subtil mélange entre ironie et impudeur, servi sur un plateau par un jeune mec de 23 ans, gay, dépressif, faussement méchant, avec une famille digne d’un feuilleton américain. Moi [mwa] pron. pers. accentué de la 1ère personne du singulier et n. m. invariable –

Le moi ce qui constitue l’individualité, la personnalité d’un être humain. Dans ce spectacle je vais vous parler de MOI !

Parce qu’il faut dire qu’à 23 ans : être gay, dépressif, faussement méchant, sans prépuce avec une famille digne d’un feuilleton américain, j’en ai des choses à dire. Alors si vous voulez discuter de La manif pour tous, de ma prise de poids, de ma grand-mère morte (ou pas, on sait pas trop) ou si vous voulez simplement écouter quelqu’un de plus dépressif que vous, alors n’hésitez pas à venir voir MOI, enfin me voir MOI dans mon spectacle, mon spectacle qui s’appelle MOI, enfin vous avez compris quoi… Venez voir MOI ! Billetterie disponible à l’Office de Tourisme. +33 3 29 82 53 32 http://www.lacompagnietrestresdrole.com/ LA COMPAGNIE TRES TRES DROLE dernière mise à jour : 2021-09-30 par

