2022-06-18 – 2022-06-18 17h30 Théâtre « Elle est où Mamie ? » Par la compagnie Très Très Drôle Tarifs : 18 euros (réduit 16 euros) Nautilus Infos et réservations : 06 02 72 46 82 ou lacompagnietrestresdrole@outlook.com https://www.lacompagnietrestresdrole.com/billeterie Les réservations sont également possibles dans les billetteries habituelles avec de nombreuses promotions sur Billet Réduc Mamie, décède… Personne ne l’aimait mais tout le monde aimait son argent. Et quand il s’agit d’héritage, tout le monde arrive. Mamie, une riche femme d’affaire décède brutalement.

Personne ne l’aimait mais tout le monde aimait son argent.

Alors quand il s’agit d’héritage, toute la famille débarque !

Seul petit problème, la morte a disparu.

Pas de mamie, pas d’argent ! Embarquez avec Chantal, la directrice du crématorium et découvrez l’histoire abracadabrante de cette famille plus que recomposée qui n’aura qu’une seule question : elle est où Mamie ? 17h30 Théâtre « Elle est où Mamie ? » Par la compagnie Très Très Drôle Tarifs : 18 euros (réduit 16 euros) Nautilus Infos et réservations : 06 02 72 46 82 ou lacompagnietrestresdrole@outlook.com https://www.lacompagnietrestresdrole.com/billeterie Les réservations sont également possibles dans les billetteries habituelles avec de nombreuses promotions sur Billet Réduc 17h30 Théâtre « Elle est où Mamie ? » Par la compagnie Très Très Drôle Tarifs : 18 euros (réduit 16 euros) Nautilus Infos et réservations : 06 02 72 46 82 ou lacompagnietrestresdrole@outlook.com https://www.lacompagnietrestresdrole.com/billeterie Les réservations sont également possibles dans les billetteries habituelles avec de nombreuses promotions sur Billet Réduc Mamie, décède… Personne ne l’aimait mais tout le monde aimait son argent. Et quand il s’agit d’héritage, tout le monde arrive. Mamie, une riche femme d’affaire décède brutalement.

Pas de mamie, pas d’argent ! Embarquez avec Chantal, la directrice du crématorium et découvrez l’histoire abracadabrante de cette famille plus que recomposée qui n’aura qu’une seule question : elle est où Mamie ? dernière mise à jour : 2022-04-04 par

