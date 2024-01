Théâtre Elise & moi Cloyes-les-Trois-Rivières, dimanche 3 mars 2024.

Théâtre Elise & moi Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

La troupe de théâtre de Cloyes 1, 2, 3…Rideau ! vous présente Elise & Moi à partir du 17 février à l’espace socio-culturel Raymond Conard. Une comédie en 3 actes de Viviane Tardivel.

Rien ne va plus à l’Elysée ! Le président de la République a disparu ! Pourquoi, comment, avec qui, pour quelles raisons ? Nul ne le sait. Cette disparition doit rester secrète le temps de le retrouver. Comment faire pour ne pas éveiller les soupçons ? Faire appel à un sosie est la solution retenue. Après de multiples recherches, l’heureux élu prénommé Gérard Manvut arrive à l’Elysée avec sa femme Elise et son caractère bien trempé. Il ressemble, certes, au président mais ce brave homme est agriculteur dans la vie donc à cent mille lieux des salons de l’Elysée et de la vie présidentielle. La métamorphose est en route mais pas simple de devenir chef de l’Etat en un claquement de doigts…8 EUR.

Espace socio-culturel Raymond Conard

Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-03 15:00:00

fin : 2024-03-03



L’événement Théâtre Elise & moi Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2024-01-26 par OT CHATEAUDUN