Lecture – spectacle UN CHANT DE NOËL d'après Charles Dickens
Théâtre Elisabethain du Château d'Hardelot
Condette

Pas-de-Calais

Samedi 10 décembre, 15h00
Théâtre Elisabethain du Château d'Hardelot

4 euros

par les élèves du département théâtre du conservatoire de Lille Théâtre Elisabethain du Château d’Hardelot 1 Rue de la Source, 62360 Condette Condette 62360 Pas-de-Calais Hauts-de-France Une dizaine d’élèves en Classes Préparant à l’Enseignement Artistique (CPES) théâtre du Conservatoire de Lille sont en stage voix off et jeu en studio dans les locaux de la radio locale France Bleu Nord la première quinzaine de novembre. Ils sont encadrés par Agnès Delbarre, leur professeur de théâtre au conservatoire de Lille et animatrice à France Bleu Nord. Ils apprennent à poser, à découvrir leur couleur de voix et à jouer juste avec elle grâce à une série d’enregistrements réalisés pour un feuilleton radiophonique de l’oeuvre de Charles Dickens : « UN CHANT DE NOEL » qui sera diffusé en podcast sur le site francebleu.fr pendant les fêtes de fin d’année. Ils interprèteront une lecture spectacle de « UN CHANT DE NOËL » le samedi 10 décembre 2022 à 15h au Théâtre Elisabéthain du Château d’Hardelot, 1 Rue de la Source, 62360 Condette. Le feuilleton radiophonique est dirigé et réalisé par Agnès Delbarre et Vivien Gilles, ingénieur du son La lecture spectacle au Château d’Hardelot est à l’initiative d’Agnès Delbarre et de l’association des Amis de Charles Dickens. Cette lecture s’est élaborée avec l’aide des enseignantes au conservatoire pour le chant : Emanuela Ducornez et pour la danse Barbara Falco Lainé.

