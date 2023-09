Ce Secret Théâtre El Duende Ivry-sur-Seine, 8 octobre 2023, Ivry-sur-Seine.

Ce Secret Dimanche 8 octobre, 18h00 Théâtre El Duende de 11,50€ à 16,50€

« Mon ventre, votre champ de bataille »

Ce secret, c’est l’histoire d’un avortement.

Au 21e siècle.

En France.

Que sait-on vraiment des conditions réelles dans lesquelles ont lieu ces avortements ? Rien.

Que sait-on vraiment de comment les femmes vivent leurs avortements ? Rien.

Que sait-on vraiment des freins persistants de la société ? Rien.

Que sait-on de l’intime des avortements ? Rien.

Entrelaçant expérience personnelle et collecte de paroles de femmes de tous âges et conditions sociales, Ce Secret raconte l’histoire d’un avortement, celui de Elle, jeune parisienne de 36 ans, tourmentée par les voix de l’opinion, des protocoles médicaux et de son propre jugement. Mais le temps est compté…

Le rire se mêle à l’émotion dans cette mise en scène imaginative et sensorielle qui allie avec délicatesse théâtre, bruitages et manipulation d’objets. Le public sort d’une vision binaire et moralisatrice du monde pour partager dans toute sa puissance cette expérience intime et singulière.

Théâtre El Duende 23 rue Hoche Ivry sur Seine Ivry-sur-Seine 94200 Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « helene.petitsformats@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://petitsformats.wixsite.com/accueil »}, {« type »: « phone », « value »: « 0686746902 »}, {« type »: « link », « value »: « https://theatre-elduende.mapado.com/event/280954-ce-secret »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-08T18:00:00+02:00 – 2023-10-08T19:30:00+02:00

2023-10-08T18:00:00+02:00 – 2023-10-08T19:30:00+02:00

Théâtre Contemporain

Isabelle Vigier