Temps d’écran(s) // Spectacle jeune public Théâtre El Duende Ivry-sur-Seine, 10 juillet 2023, Ivry-sur-Seine.

Kalys, Youri, Izia et Zarcus sont des adolescents d’aujourd’hui, évoluant dans un monde où les écrans sont omniprésents. Au sein de leurs familles, ces écrans ont pris une place prépondérante, semant la discorde, le repli sur soi et brisant l’unité et le vivre-ensemble. Malgré leur ouverture sur le monde, ces jeunes semblent incapables de se regarder vraiment, engloutis par la virtualité.

À l’occasion de la journée mondiale sans portable, ils décident de suivre un internaute audacieux dans son défi d’éteindre son téléphone portable. Cette expérience les amène à une prise de conscience profonde quant à la place des écrans dans leur vie. Ils se questionnent sur le progrès, les habitudes et, surtout, sur les dangers auxquels ils peuvent être exposés.

« Temps d’écran(s) », n’évoque pas seulement la quantité d’écrans présents dans nos vies, mais aussi le « tant » d’écrans qui ont envahi notre quotidien sans retenue.

Théâtre jeune public / Spectacle de prévention sur les phénomènes d’addiction aux écrans – Création 2023 par la Cie 1er Acte

Durée : 1h

Avec : Vanina Adrover, Louise Bauduret, Sebastian Castro, Mathieu Cabiac

Ecriture et mise en scène : Andrea Castro

Composition : Musicale Anita Vallejo

Scénographie : Louise Bauduret

Création lumière : Romain Thomas

Théâtre El Duende 23 rue Hoche 94200 Ivry-sur-Seine Ivry-sur-Seine 94200 Petit-Ivry Val-de-Marne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T18:00:00+02:00 – 2023-07-10T19:30:00+02:00

