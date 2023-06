La rue est à nous Théâtre El Duende Ivry-sur-Seine, 9 juillet 2023, Ivry-sur-Seine.

La rue est à nous Dimanche 9 juillet, 13h00 Théâtre El Duende Entrée libre

Dans le cadre de nos actions culturelles estivales hors les murs, le Théâtre El Duende en partenariat avec la maison de quartier du Petit Ivry vous invite à un évènement citoyen et artistique. La rue Hoche devant le théâtre sera fermée à la circulation automobile et nous pourrons nous retrouver pour un festival convivial et chaleureux. Créons du lien ! Partageons ces moments ensemble !

Le Théâtre El Duende vous propose des spectacles, des concerts, des lectures sur sa scène en plein air et vous pourrez également déambuler entre un atelier de réparation vélo, un four à pain, un étal de fruits et légumes bio, les plateaux de jeu du Doitobut, un atelier d’art plastique, ainsi que des stands pour se restaurer, se désaltérer et d’autres surprises…

Théâtre El Duende 23 rue Hoche 94200 Ivry-sur-Seine Ivry-sur-Seine 94200 Petit-Ivry Val-de-Marne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-09T13:00:00+02:00 – 2023-07-09T18:00:00+02:00

© Théâtre El Duende