2024 PulsAtions // Atelier création et spectacle de danse inclusive Théâtre El Duende Ivry-sur-Seine, 4 juillet 2023, Ivry-sur-Seine.

2024 PulsAtions // Atelier création et spectacle de danse inclusive 4 – 7 juillet Théâtre El Duende Pour les participants au stage : gratuit sur inscription // Pour le public du spectacle : entrée libre sur réservation.

All Moov, compagnie artistique pluridisciplinaire et inclusive vous propose de participer au projet 2024 PulsAtions porté par les danseuses et chorégraphes professionnelles Magali Saby et Irene Van Zeeland.

Un projet centré sur la cohésion, la bienveillance et la notion de différence. Il s’empare de la devise du Paralympisme « l’esprit en mouvement » pour la porter au devant de la scène, l’interroger, et la danser ! Qu’est-ce qui nous pousse à nous mettre en mouvement ? Qu’est-ce qui fait battre nos cœurs plus vite ?

Chaque personne a sa place dans ce projet pour autant qu’elle soit curieuse, ouverte à la collaboration avec les autres, et désireuse de s’exprimer par la danse.

Première étape : apprendre à danser ensemble

Ateliers du 4 au 6 juillet de 13h à 17h

Tous niveaux à partir de 13/14 ans (pas de prérequis si ce n’est celui de l’envie !)

Présentation publique d’une étape de travail le 7 juillet à 19h

Durée : 1h

Chorégraphie et direction : Magali Saby et Irene Van Zeeland

Soutien / Partenaire Ce projet est porté par All Moov & Be Together avec le soutien financier d’Harmonie Mutuelle et en partenariat avec Anis Gras – le lieu de l’Autre et le Théâtre El Duende

Théâtre El Duende 23 rue Hoche 94200 Ivry-sur-Seine Ivry-sur-Seine 94200 Petit-Ivry Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « contact@all-moov.eu »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.37.72.71.61 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-04T13:00:00+02:00 – 2023-07-04T17:00:00+02:00

2023-07-07T19:00:00+02:00 – 2023-07-07T20:00:00+02:00

© Théâtre El Duende