CAPITAINES Dimanche 16 avril 2023, 17h30 Théâtre El Duende

Entrée payante / 15 euros tarif moyen

Théâtre du Peuple Lié – Marie Lauricella
Théâtre El Duende
23 rue Hoche Ivry sur Seine

Comment réagissent nos différentes facettes de notre personnalité lorsqu'une passion amoureuse arrive dans notre vie? Lesquelles choisissons-nous de mettre en avant et de cacher aux yeux de l'autre?

Une Femme, son Inconscient et sa Persona se retrouvent propulseés par une vague prophétique dans une véritable épopée intérieure. Il faudra faire des choix, combattre ses peurs, se faire aimer.

Trois capitaines d’un même bateau vont s’avouer leurs propres vérités dans une forme extravagante et poétique.

Une performance théâtrale où la comédienne interpretera toutes ces facettes où chacune aura un corps et un langage qui lui est propre.

