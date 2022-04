Théâtre : “EHPAD Lumière” – Du 7 au 9 avril Théâtre Marcel Pagnol Villeneuve-Tolosane Catégories d’évènement: Haute-Garonne

C’est l’histoire d’un coupure. Tchac. Une coupure dans la vie d’Alice Obsoletiev qui l’amène dans le monde des “Fleurs d’Acacia”, l’autre nom printanier d’un EHPAD de banlieue. Dans ce monde aseptisé où la dépendance et la solitude de fin de vie règnent en maître, des résistances naissent et laissent place à des moments fantasmatiques, heureux et colorés, symptômes d’une jeunesse à jamais présente. Un ultime chant de révolte avant la grande coupure de lumière. Spectateurs, venez faire une coupure dans l’univers parallèle et disjoncté d’un EHPAD… Lumière. _**Durée : 1h40**_ _**Tarif : 7€ | Réduit : 4€**_ Par le théâtre du Pastel – Ecrit par Vincent Bouzignac – Mise en scène par Max Henry Théâtre Marcel Pagnol 83 Boulevard des Écoles, 31270 Villeneuve-Tolosane Villeneuve-Tolosane Haute-Garonne

