Théâtre “Eh bien dansez maintenant” d’Alexandra Cismondi

Théâtre “Eh bien dansez maintenant” d’Alexandra Cismondi, 30 avril 2022, . Théâtre “Eh bien dansez maintenant” d’Alexandra Cismondi

2022-04-30 – 2022-04-30 Un seul en scène théâtre-danse, une grande saga familiale sur 30 ans, onze personnages, trois générations, une comédienne qui s’interroge : De quoi notre corps hérite-t-il ? Comment se relève-t-on de son histoire ? dernière mise à jour : 2021-12-27 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville