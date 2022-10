Chamonix Théâtre Edwidge Feuillère, 24 janvier 2023, Vesoul.

Chamonix Mardi 24 janvier 2023, 20h30 Théâtre Edwidge Feuillère

La Space Opérette de science-fiction des 26000 couverts

Théâtre Edwidge Feuillère place Pierre Renet, Vesoul Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

Après des siècles d’errance dans le cosmos, un vaisseau spatial est contraint de se poser sur une planète apparemment inhabitée.

L’équipage, dont les membres ressemblent beaucoup à des humains, y découvre un monde plein de sensations aussi puissantes qu’inconnues… mais ils ne sont pas seuls.

Depuis son antre, le Major Burk les surveille.

Alerte ! Les 26000 se lancent dans la comédie musicale !

Entre premier et millième degré, ils posent cette question essentielle : “Faut-il oui ou non éradiquer l’humanité ?”

Car si celle-ci a généré des milliards d’imbéciles, Auschwitz et les pantacourts, elle a aussi créé l’amour, la musique et les Apéricubes (c). En un mot comme en cent, elle a créé Chamonix et son golf dix-huit trous.

Mise en scène : Philippe Nicolle

Ecriture : Philippe Nicolle et Gabor Rassov

Création musicale : Christophe Arnulf, Aymeric Descharrières, Erwan Laurent

Avec : Kamel Abdessadok, Christophe Arnulf, Aymeric Descharrières, Olivier Dureuil, Patrick Girot, Erwan Laurent, Clara Marchina, Florence Nicolle, Ingrid Strelkoff

Régie générale et plateau : Patrick Girot

Régie plateau : Laurence Rossignol

Son : Anthony Dascola

Lumières : Paul Deschamps

Chorégraphies : Laurent Falguieras

Scénographie Construction Accessoires : Patrick Girot, Julien Lett, Michel Mugnier, Laurence Rossignol

Costumes : Camille Perreau, Sara Sandqvist

Marionnette : Carole Allemand

Maquillage, coiffure : Pascal Jéhan

Assistanat : Sarah Douhaire, Lise Le Joncour

Direction technique : Daniel Scalliet



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-24T20:30:00+01:00

2023-01-24T22:30:00+01:00