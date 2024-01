L’AMOUR CHEZ LES AUTRES THEATRE EDOUARD VII Paris, mardi 19 mars 2024.

L’AMOUR CHEZ LES AUTRESTrois couples réunis dans une histoire rocambolesque. Les Foster, les Phillips et les Pierreplume se connaissent bien, les trois hommes travaillent ensemble. Franck Foster est le chef de ce petit monde et Bob Phillips espère devenir son numéro deux très prochainement, William Pierreplume vient quant à lui d’intégrer l’entreprise.Cependant, Fiona Foster et Bob Phillips se connaissent encore mieux, car ils entretiennent une liaison ! La veille encore, ils étaient ensemble et sont rentrés dans leurs foyers respectifs trop tardivement et trop éméchés pour ne pas éveiller les soupçons de leurs conjoints. Pour se couvrir, ils décident de mentir en prétendant chacun avoir passé la soirée avec le mari et la femme Pierreplume. Ignorant qu’ils servent d’alibi, les Pierreplume sont invités à dîner chez les Foster et les Phillips. Deux invitations qu’ils se sentent obligés d’accepter… Pour le meilleur, pour le pire et pour le rire. Avec JULIE DELARME, ARIÉ ELMALEH, VIRGINIE HOCQ, R.JONATHAN LAMBERT, SOPHIE BOUILLOUX, ANDY COCQUne comédie de ALAN AYCKBOURNMise en scène LADISLAS CHOLLATAdaptation française MARIE-JULIE BAUPAssistant à la mise en scène ÉRIC SUPPLYDécors EMMANUELLE ROYLumières ALBAN SAUVÉCostumes JEAN-DANIEL VUILLERMOZMusique FRÉDÉRIC NOREL

Tarif : 10.00 – 75.00 euros.

Début : 2024-03-19 à 21:00

Réservez votre billet ici

THEATRE EDOUARD VII 10 PLACE EDOUARD VII 75009 Paris 75