LAPIN THEATRE EDOUARD VII Paris, 31 décembre 2023, Paris.

LAPIN Lapin de Samuel Benchetrit au Théâtre Édouard VIIà partir du 21 septembre 2023 au samedi 6 janvier 2024.Tous les lundis, soir de relâche, Muriel Robin se rend chez Pierre Arditi pour passer la soirée avec lui. Comme tous les lundis, ils partagent un diner et profitent de leur amitié. Mais ce soir pour la première fois ils se rendent compte qu’ils ne sont pas seuls…mais beaucoup plus…Avec Muriel Robin, Pierre Arditi, Gabor Rassov en alternance avec Sébastien CoutantUne pièce de et mis en scène par Samuel BenchetritAssistante à la mise en scène Lili Franck Décors Emmanuelle RoyLumières Laurent Béal assisté de Didier BrunCostumes Charlotte BetailloleDu mercredi au samedi 20h – Samedi 16h30 – Dimanche 15h(En septembre et octobre un dimanche sur deux et tous les dimanches à partir de novembre)

Tarif : 10.00 – 98.00 euros.

Début : 2023-12-31 à 15:00

THEATRE EDOUARD VII 10 PLACE EDOUARD VII 75009 Paris